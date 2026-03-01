Figyelmeztetés a HírTV stúdiójából: eljöhet az idő, amikor már késő lesz észbe kapni

Ukrajna egyre drasztikusabb eszközökkel próbálja bevonni az európai partnereket a fegyveres konfliktusba, miközben a „béke és a normalitás pártján” álló országoknak – köztük Magyarországnak, Szlovákiának és Szerbiának – szorosabb szövetségre van szükségük az önvédelemhez.

