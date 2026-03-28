Orbán Pécelen: Nem hagyjuk, hogy ukránbarát kormány vezesse az országot

Nem hagyjuk, hogy egy ukránbarát kormány tönkretegye Magyarországot -szögezte le a miniszterelnök országjárása péceli állomásán. Orbán Viktor elmondta: a Tisza-kormány beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Valamint beletolnának minket a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is.

A kormányfő arra is rámutatott: ha kivezetnék az olcsó orosz energiát, akkor jönne az 1000 forintos benzinár és megszűnne a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét. A miniszterelnök kiemelte: a Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, erre egyedül a nemzeti kormány képes és nemet kell mondanunk az ukránoknak.