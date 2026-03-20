Orbán Viktor ma este 6 órától Szentendrén, a Fő téren mond sorsfordító beszédet

Ma este 6 órától a Dunakanyar ékszerdoboza, Szentendre válik a nemzet politikai gravitációs középpontjává. Az országjárás negyedik állomásán Orbán Viktor Vitályos Eszter kormányszóvivő körzetében, a Fő téren ad választ a brüsszeli zsarolásokra és az ukrán olajzsarolásra. Aki ott lesz, az első kézből érezheti a nemzeti oldal elsöprő mozgósító erejét, aki pedig távol marad, a HírTV minden felületén élőben követheti a sorsfordító pillanatokat.
A ma esti országjárás szentendrei állomása a Békemenet szellemiségében egyesíti a Dunakanyar szívét, ahol a nemzeti egység sziklaszilárd fala emelkedik a háborús uszítás ellen. Szentendre patinás díszletei között, a Fő téren mindenki számára világossá válik: a nemzeti szuverenitás védelme nem alku tárgya a sorsdöntő áprilisi választás küszöbén. Kaposvár, Eger és Dunaújváros után a miniszterelnök itt vonja meg a határt a brüsszeli hitelcsapdák és a magyar függetlenség között. A magyar érdekek képviselete és a béke megőrzése a legfőbb cél, amelyről a miniszterelnök közvetlenül a választókkal konzultál, mielőtt hétvégén Miskolc és Hódmezővásárhely felé venné az irányt.