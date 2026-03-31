Orbán Viktor Ócsán: Három módon zsebelnék ki a brüsszeliták Magyarországot

"Arra kérem az ócsaiakat és a környékről érkezőket, hogy bizalmukkal támogassák Bóna Zoltánt” – kezdte beszédét Orbán Viktor országjárásának ócsai állomásán. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a településhez személyes kötelék is fűzi, mivel élt itt „egy aranyszívű barátja, Buza Attila, aki már nincs közöttünk”. Orbán Viktor kiemelte:

a választások előtt van néhány fontos kérdés, amelyről beszélni kell.

Aláhúzta, a választás egy olyan alkalom, amikor ritkán látott számban gyűlnek össze azonosan gondolkodók. A tiszásoknak üzenve: míg a kormánypártiak ünnepelni gyűlnek össze, addig a tiszások az ünnepet zavarják meg. Az elmúlt négy évet értékelve pedig azt mondta, igazságtalan időszak volt, hiszen ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznia a kormánynak, akár kétszer-háromszor gyorsabban is haladhattunk volna.

Becsüljük meg azt, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa

– üzente a miniszterelnök. Elmondta a jelenlévőknek, hogy júniusban lép hatályba a migrációs paktum, amelynek értelmében Nyugat-Európából több ezer migránst hoznának Magyarországra.

„A következő hónapokban az előttünk álló legnehezebb kérdés, hogy miként tudunk ennek ellenállni, hogyan akadályozzuk meg ezt a brüsszeli tervet” – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányzás eredményeit sorolva elmondta, 2010 óta több mint egymillió emberrel több dolgozik. Orbán Viktor megígérte: amennyiben ismét kormányt alakíthat, 2030-ra már ötmillió ember fog dolgozni, az átlagbér pedig eléri az egymillió forintot.