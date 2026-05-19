Halálhajó futott be a kikötőbe

A Hondius luxushajó úgy érkezett meg, mint egy lebegő egérfogó, miután a hantavírus-fertőzés letarolta a fedélzetet. Három utas halott, a többiek rettegnek. A rotterdami karantén és a szigorú járványügyi intézkedések júniusig bezárva tartják a legénységet, mintha romlott ételt zárnának a hűtőbe.

Ez a halálos kór a tengeren megmutatta: a luxus sem véd, ha fennáll a vírus terjedésének veszélye. Egy igazi lebegő rágcsálócsapda a kikötőben, ahonnan nincs menekvés.