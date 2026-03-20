NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Orbán Viktor szerint az első csatát megnyertük, de április 12-én jön a következő

A helyzet Brüsszelben elég egyértelmű: abban reménykednek, hogy áprilisban Magyarországon olyan változás következik, ami után végrehajtják, amit kérnek.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Hazánk továbbra is kitart a korábbi döntés mellett - hangsúlyozta a miniszterelnök, az uniós csúcs utáni sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor rámutatott: ha már decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot az ukránok, soha nem járult volna hozzá, hogy akár Magyarország nélkül is, de hitelt folyósíthassanak Ukrajnának Brüsszelből.

A kormányfő leszögezte: a helyzet Brüsszelben elég egyértelmű: abban reménykednek, hogy áprilisban Magyarországon olyan változás következik, ami után végrehajtják, amit kérnek.

 

