Saját kutatójuk is elismeri: jelentős Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek között

A 21 Kutatóközpont vezetője azt mondta, a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben.

Jelentős Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében. Ezt a Tisza közvéleménykutatója ismerte el. A  21 Kutatóközpont vezetője azt mondta, a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben, az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak, a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.

 

