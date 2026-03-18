Saját kutatójuk is elismeri: jelentős Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek között

Jelentős Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében. Ezt a Tisza közvéleménykutatója ismerte el. A 21 Kutatóközpont vezetője azt mondta, a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben, az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak, a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.