Sokkolta a baloldalt a Budaházy testvérek váratlan bejelentése

Budaházy György és testvére, Edda is egyéniben a Fidesz jelöltjére voksol a választáson, hogy megakadályozzák a Tisza Párt győzelmét. Az Ultrahang podcastjában és a HírTV-nek is megerősítették: hiába szimpatizálnak a Mi Hazánkkal, az egyéni körzetekben csak a kormánypárt képes nyerni a jobboldalon. A tét túl nagy ahhoz, hogy a nevető harmadik vigye el a nehezen felépített házat.
A közelgő voksolás józan ész diktálta realitása egyre többeket gondolkodtat el a nemzeti oldalon. Budaházy György a nyilvánosság előtt is egyértelműsítette, hogy a taktikai szavazás eszköze elkerülhetetlen.
Hiába él a szívében a Mi Hazánk listás szavazat fontossága, pontosan látja, hogy az egyéni körzetek megnyerése nélkül a hazai jobboldal elbukhat. A helyzet pofonegyszerű: a Fidesz az egyetlen olyan erő, amely valós eséllyel indul a baloldali kihívókkal szemben helyi szinten.