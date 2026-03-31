Sokkolta a baloldalt a Budaházy testvérek váratlan bejelentése

A közelgő voksolás józan ész diktálta realitása egyre többeket gondolkodtat el a nemzeti oldalon. Budaházy György a nyilvánosság előtt is egyértelműsítette, hogy a taktikai szavazás eszköze elkerülhetetlen.

Hiába él a szívében a Mi Hazánk listás szavazat fontossága, pontosan látja, hogy az egyéni körzetek megnyerése nélkül a hazai jobboldal elbukhat. A helyzet pofonegyszerű: a Fidesz az egyetlen olyan erő, amely valós eséllyel indul a baloldali kihívókkal szemben helyi szinten.