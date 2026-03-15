„Sosem voltunk még ennyien!” Vitályos Eszter elárulta, miért különleges a mostani Békemenet

A Békemenet végeláthatatlan sorai között Vitályos Eszter hangsúlyozta, hogy a magyar emberek pontosan értik a jelenlegi helyzet súlyát. A kormányszóvivő szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt érő életveszélyes fenyegetések csak még szorosabbá fűzik a nemzeti egységet. A százezres tömeg békés ereje a leghatározottabb válasz arra a kísérletre, amellyel egy ukrán barát kormányt akarnak hazánk élére kényszeríteni. Vitályos Eszter rámutatott: a sorsdöntő április 12-i választás tétje nem kevesebb, mint Magyarország biztonságának megőrzése. Az emberek szeretettel és elszántsággal érkeztek a nemzet főterére, hogy megmutassák: a szuverenitásunk védelme nem alku tárgya, és nem engedünk semmilyen külföldi zsarolásnak.