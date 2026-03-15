„Sosem voltunk még ennyien!” Vitályos Eszter elárulta, miért különleges a mostani Békemenet

A Békemenet indulása előtt, a Margit híd budai hídfőjénél nyilatkozott a Hír TV-nek Vitályos Eszter. A kormányszóvivő szerint az elképesztő, százezres tömeg jelenléte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyarok elkötelezettek a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Kiemelte: a sorsfordító választások előtt ez az összefogás a legerősebb pajzs a hazánkat érő nemzetközi nyomással és zsarolással szemben.
A Békemenet végeláthatatlan sorai között Vitályos Eszter hangsúlyozta, hogy a magyar emberek pontosan értik a jelenlegi helyzet súlyát. A kormányszóvivő szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt érő életveszélyes fenyegetések csak még szorosabbá fűzik a nemzeti egységet. A százezres tömeg békés ereje a leghatározottabb válasz arra a kísérletre, amellyel egy ukrán barát kormányt akarnak hazánk élére kényszeríteni. Vitályos Eszter rámutatott: a sorsdöntő április 12-i választás tétje nem kevesebb, mint Magyarország biztonságának megőrzése. Az emberek szeretettel és elszántsággal érkeztek a nemzet főterére, hogy megmutassák: a szuverenitásunk védelme nem alku tárgya, és nem engedünk semmilyen külföldi zsarolásnak.