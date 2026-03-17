Szánthó Miklós: Budapest ismét a világ konzervatív fővárosává válik a CPAC Hungary idejére

A CPAC Hungary az elmúlt években a szuverenista gondolkodók és politikusok megkerülhetetlen fórumává nőtte ki magát. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a találkozó messze túlmutat egy egyszerű konferencián: ez a nemzetközi jobboldali összefogás motorja. A nemzeti szuverenitás kérdése és a közös kulturális alapok védelme olyan hívószó, amelyre az amerikai és európai elit legjava Budapestre sereglett. Ez a globális hálózatosodás a garancia arra, hogy a józan ész hangja elnyomja a liberális zajt.