Szijjártó Péter és Gulyás Gergely is részt vett a CPAC Hungary 2026 rendezvényén

Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené. Tehát ma az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené, ezért egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna európai uniós tagságának.