Szijjártó Péter és Gulyás Gergely is részt vett a CPAC Hungary 2026 rendezvényén

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfóhoz hasonlóan CPAC - infót tartott a CPAC Hungary 2026 rendezvényén.
Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené. Tehát ma az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené, ezért egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna európai uniós tagságának.
- mondta kérdésre válaszolva Szijjártó Péter.
Gulyás Gergely hozzátette:
Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ebből viszont következik az a kérdés is, hogy akkor a mi politikai ellenfeleink, Tisza és a DK miért támogatja lelkesen Ukrajna uniós tagságát, egyiküknél szavazás alatt. Egyiküknél szavazás alapján lett a program része, másikuknál mindig is a program része volt, hiszen valóban ezzel a háború az Európai Unió részévé válna. És szerintem nagyon egyszerű választ lehet erre adni, mert semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, de minden ezzel szemben áll.