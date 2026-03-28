Titkosítás feloldva: ez derült ki az ukrán szálról az informatikusnál

A felvételen a férfi elismeri: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel.

Feloldották a titkosítást és nyilvánosságra hozták az ukrán szolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatását. A felvételen a férfi elismeri: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel.

A tiszás informatikus bevallotta: a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, valamint kiemelte, hogy egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. 

Magyarország Kormánya nyilvánosságra hozta azt a videót, amiben az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

 

