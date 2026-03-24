Ukrán ügynökök és a Tisza Párt titkos hálózata a Vezércikkben

A Mandiner által közzétett hangfelvétel rávilágított arra, hogyan szivárogtak be az ukrán ügynökök a magyar közéletbe. A Tisza Párt informatikusainak kiképzése és a külügyminiszter elleni lehallgatás egy tudatos, külföldről irányított stratégia része lehet. A cél egy ukránbarát kormány hatalomra segítése, miközben az agresszív tiszás trollhadsereg elnémítja a kritikus hangokat. Ebben a helyzetben a nemzeti szuverenitás védelme már nem csupán politikai szlogen, hanem a megmaradás záloga.

