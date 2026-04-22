A múlt emberei ígérnek elszámoltatást?

Az ügynökakták kinyitása olyan a sokat látott politikai stratégától, mint amikor a harminc éve ferde falakat húzó kőműves hirdet új rendszerváltást. A Tisza Párt miniszterjelöltje mögött ott az MSZP rutinja, mégis független elszámoltatásról beszél. Miközben a gyermekvédelmi törvény elbukott Brüsszelben, a múlt emberei ígérik a jövő tisztaságát a vagyonvisszaszerzés jegyében.