Kiemelt videók
undefined

Keményen nekiment az alkotmányjogász Magyar Péter tervének

Súlyos és gyógyíthatatlan sebet ejtene a magyar alkotmányos rendszeren, valamint az európai demokrácián is, ha Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakkal vagy antidemokratikus eszközökkel próbálná meg elmozdítani hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt – figyelmeztetett a HírTV Híradójában ifj. Lomnici Zoltán.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A Századvég Alapítvány tudományos igazgatója szerint az államfő mandátuma ciklusokon átívelő, elmozdítására nincs jogállami érv, ráadásul a kialakult helyzetet már a Velencei Bizottság is vizsgálja. Miközben a Civil Összefogás Fórum teljes mellszélességgel kiáll az elnök mellett, a szakértő szerint az európai példák is azt mutatják: a mindenkori kormánytöbbségnek tiszteletben kell tartania a nemzet egységét képviselő államfő függetlenségét.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az ilyen jellegű politikai nyomásgyakorlás teljesen idegen az európai gyakorlattól.

 

 

Továbbiak a témában