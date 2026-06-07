Keményen nekiment az alkotmányjogász Magyar Péter tervének

A Századvég Alapítvány tudományos igazgatója szerint az államfő mandátuma ciklusokon átívelő, elmozdítására nincs jogállami érv, ráadásul a kialakult helyzetet már a Velencei Bizottság is vizsgálja. Miközben a Civil Összefogás Fórum teljes mellszélességgel kiáll az elnök mellett, a szakértő szerint az európai példák is azt mutatják: a mindenkori kormánytöbbségnek tiszteletben kell tartania a nemzet egységét képviselő államfő függetlenségét.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az ilyen jellegű politikai nyomásgyakorlás teljesen idegen az európai gyakorlattól.