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Választási győzelem ide vagy oda, van, amihez 2029-ig nem lehet hozzányúlni – Gulyás Gergely figyelmeztetése

Bár a választások után új politikai helyzet állt elő és az ellenzék került hatalomra, a közjogi tisztségviselők mandátumát a világos alkotmányos szabályok védik – jelentette ki Gulyás Gergely a Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti szimpátiatüntetésen a HírTV riporterének nyilatkozva.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikus határozottan elutasította Magyar Péter azon felszólítását, miszerint az állami intézmények vezetőinek le kellene mondaniuk, hangsúlyozva, hogy az államfő megbízatása 2029-ig szól. Gulyás Gergely az interjúban komoly aggályokat fogalmazott meg a Tisza Párttal szemben is: véleménye szerint Magyarék az uniós forrásokért cserébe készek lennének végrehajtani a veszélyes EU-s migrációs paktumot, a Hírkeresőt érintő hírmanipulációs botrányt pedig egyenesen a választási kampányt befolyásoló „online csalásnak” nevezte.

 

 

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