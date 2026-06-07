Választási győzelem ide vagy oda, van, amihez 2029-ig nem lehet hozzányúlni – Gulyás Gergely figyelmeztetése

A politikus határozottan elutasította Magyar Péter azon felszólítását, miszerint az állami intézmények vezetőinek le kellene mondaniuk, hangsúlyozva, hogy az államfő megbízatása 2029-ig szól. Gulyás Gergely az interjúban komoly aggályokat fogalmazott meg a Tisza Párttal szemben is: véleménye szerint Magyarék az uniós forrásokért cserébe készek lennének végrehajtani a veszélyes EU-s migrációs paktumot, a Hírkeresőt érintő hírmanipulációs botrányt pedig egyenesen a választási kampányt befolyásoló „online csalásnak” nevezte.