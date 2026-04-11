A politikai közbeszéd mélyrepülése: a trágárság váltotta fel az érveket az ellenzéki oldalon

Az ellenzéki politika mára a trágárság eszközével él a valódi program helyett. A folyamatos hergelés és a mélyről jövő frusztráció szülte közönségesség teljesen elmosta a határokat a szabadság és az öncélú rombolás között.

A Hősök tere kövein bemutatott alpári jelenetek nem csupán ízléstelenek, hanem rendszerromboló magatartás jelei, amelyek a közteret egy útszéli kocsmává aljasítják le. A politikai közbeszéd itt már nem párbeszéd, hanem kontrollvesztett ámokfutás.