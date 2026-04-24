Az Európai Bizottság szerint változtatni kell a magyar migrációs politikán

Migránsok ostromolták a röszkei határállomást 2015 szeptemberében: a több ezer túlnyomórészt közel-keleti, illetve észak-afrikai országokból érkező illegális bevándorló elképzelhetetlen brutalitással támadta az átkelőt. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nem fogad be ellenőrzés nélkül egyetlen bevándorlót sem. 2020-Ban ezért Brüsszel lecsapott, és az EU történetében példátlan mértékű bírságot, napi 1 millió eurót vetett ki Magyarországra a tranzitzónák miatt.

Magyar Péter még meg sem alakította kormányát, de már bejelentette: elintézte, hogy Brüsszel ne bírságolja tovább hazánkat. Csakhogy az Európai Bizottság szóvivője megcáfolta a Tisza Párt elnökének állítását. Paula Pinho hangsúlyozta, hogy csakis Magyarország migrációs politikájának megváltoztatása után lehetséges a büntetés visszavonása. A szóvivő arra a napi egymillió eurós bírságra utalt, amit azért róttak Magyarországra, mert szigorúbb bevándorlási szabályokat alkalmaz, azaz nem engedi be a bevándorlókat. A leendő miniszterelnök ugyanakkor egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság belement a bírság felfüggesztésébe.

Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd az uniós követelésekkel - mutatott rá a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba azt mondta, hogy ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát, és ezt leginkább önfeladásban mérik. A követeléslista régi, a kormány új, mint ahogy a felelősség is - tette hozzá Dömötör Csaba.