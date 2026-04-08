Véget ért a budapesti hamisító bűnszervezet története

A Fővárosi Törvényszék súlyos börtönéveket szabott ki a budapesti bűnszervezetre, amely több mint 500 darab hamis 20 ezrest gyártott házi eszközökkel.
A pénzhamisítás miatt indult büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék meghozta a jogerős ítéletet a budapesti csoport ellen. Az NNI által lekapcsolt bűnszervezet több száz hamis bankjegyek előállítására specializálódott, amiket dohányboltokban és pékségekben váltottak valódi készpénzre.
A „Doki” álnéven dolgozó gyártó UV-festékkel és lézernyomtatóval próbálta megtéveszteni a lakosságot. A bíróság döntése értelmében a legsúlyosabb büntetés nyolc év feletti szabadságvesztés lett a társadalomra különösen veszélyes tevékenység megtorlásaként.