Véget ért a budapesti hamisító bűnszervezet története

A pénzhamisítás miatt indult büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék meghozta a jogerős ítéletet a budapesti csoport ellen. Az NNI által lekapcsolt bűnszervezet több száz hamis bankjegyek előállítására specializálódott, amiket dohányboltokban és pékségekben váltottak valódi készpénzre.

A „Doki” álnéven dolgozó gyártó UV-festékkel és lézernyomtatóval próbálta megtéveszteni a lakosságot. A bíróság döntése értelmében a legsúlyosabb büntetés nyolc év feletti szabadságvesztés lett a társadalomra különösen veszélyes tevékenység megtorlásaként.