Gulyás Gergely a Monitorban: Kiderült a rezsicsökkentés jövője

A Monitor szerda esti adásában Gulyás Gergely rávilágított, hogy az amerikai alelnök látogatása az amerikai-magyar kapcsolatok szintlépését jelenti. Miközben az ukrán olajblokád közvetlen veszélyt jelent a gazdaságra, a kormány a rezsicsökkentés védelmével válaszol a brüsszeli nyomásra.

A miniszter szerint a nemzeti szuverenitás és az energiaellátás biztonsága elválaszthatatlan, így a stratégiai nyugalom mellett a határozott cselekvés az egyetlen út.