A természet ébred, az allergia támad

Tavasszal a természet ébred, a fák rügyeznek, de közben milliónyi pollen kerül a levegőbe. Sokak számára ez nemcsak a jó időt, frissességet hozza, hanem az allergiás tünetek megjelenését is.

A jó idő beköszöntével sokaknál az allergiás tünetek is megjelentek. Elsősorban a korai virágzó fáknak; a mogyoró, az éger pollenjeire jelentkezhet orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, a szemnek a vörössége, vagy akár az orr bedugulása. Súlyosabb esetben akár arcüreggyulladásra emlékeztető tünetek is előfordulhatnak.

A városban élő gyermekek és felnőttek körében gyakoribb az allergia. A szennyezett levegő és a pollenek együtt erősebb reakciót váltanak ki a szervezetből.

Allergiás tünetekre gyanakodva is érdemes orvoshoz fordulni!