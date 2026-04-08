Brüsszel a védett üzemanyagárak kivezetését sürgeti a választás előtt

A választás tétje a védett üzemanyagárak megőrzése, miközben Brüsszel a piaci árak bevezetését sürgeti a magyar gazdaságban. A kormány szerint a Fidesz a garancia arra, hogy ne valósuljon meg az ezerforintos benzinár, amely alapjaiban rendítené meg a családokat.

Ehhez szükséges az ukrán olajblokád letörése és az olcsó energia folyamatos biztosítása. A stratégiai biztonság fenntartása vasárnap dől el, amikor a választók a stabilitás és a drágulás között döntenek.