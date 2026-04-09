A magasban születnek a csillagok

A magasban minden mozdulat történetté válik - álmokról, kitartásról és határok legyőzéséről. A Budapest Légtorna Fesztivál világában a tehetség szárnyakat kap, a lehetetlen pedig látvánnyá válik. Megmutatjuk, hogyan emelkedik a sport és a művészet együtt a levegőbe - és hogyan születnek a jövő csillagai.

A levegőben lebegő álmoknak idén tavasszal ismét otthont adott a Fővárosi Nagycirkusz, ahol a légtorna már rég nem csupán látványos produkció, hanem egyre inkább életforma, közösség és inspiráció. A III. Budapest Légtorna Fesztivál nemcsak a profik és az amatőrök találkozásának helye, hanem egy olyan színpad, ahol történetek és ambíciók emelkednek szó szerint a magasba.

A Budapest Légtorna Fesztivál így válik többé, mint esemény: egy lebegő világ, ahol a gravitáció háttérbe húzódik, és minden mozdulat egy történetet mesél el.