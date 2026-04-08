Vérfürdőt tervezett a Discord-tini: Az NNI rántotta le a leplet a budapesti mészárosjelöltről!

A Nemzeti Nyomozó Iroda a TEK-kel karöltve hárította el a terrorveszélyt, miután egy tini Molotov-koktéllal tervezett iskolai mészárlást. A 15 éves fiú ellen több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt folyik eljárás, mivel a Discordon nyújtott pszichikai bűnsegély révén szlovén társát is támadásra bátorította.

Az NNI szerint a billentyűzet mögé bújt farkas végül rács mögött talált magára. A virtuális nagyotmondás a bíróság előtt már csak súlyos börtönéveket jelent.