Ez a tiszás tempó – válaszok helyett rendőrt hívtak a HírTV stábjára Szerencsen

A Tisza Párt szerencsi jelöltjét a helyieket érintő fontos kérdésekről szerette volna kérdezni a HírTV, de mint válaszaiból kiderült, Bihari Zoltánt ezek nem érdeklik. A jelölt az országos témákról sem akart beszélni, annyit azonban elárult, hogy szerinte a rezsicsökkentés egy hülye fogalom.



Bihari Zoltán egyébként a Tisza párt honlapján hajózási üzletág vezetőként van feltüntetve és Magyar Péter is így mutatta be.

Azonban a HírTV információi szerint Bihari jelenleg munkanélküli, és valójában ezért akar bejutni a parlamentbe. A képviselőjelölt nem cáfolta az értesülést.

A politikus és a helyi aktivisták válaszok helyett személyeskedő sértegetésbe kezdtek: „makinak” és „szánalmasnak” titulálta a HírTV riporterét, később Bihari pedig a helyi roma lakosságra mutogatva tett kirekesztő megjegyzéseket.

A tiszás tempó végül a rendőrség bevonásával tetőzött, ugyanis hatósági intézkedést kértek a kérdéseikkel „zavaró” újságíróra.

A rendőrök azonban megállapították: a stáb semmilyen törvénysértést nem követett el, csupán a munkáját végezte a közterületen bujkáló politikussal szemben.