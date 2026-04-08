„Ki engedte el kinek a kezét?” – Vitályos Eszter nem mindennapi videóval küldte padlóra Magyar Pétert

Nem mindennapi videóval jelentkezett Vitályos Eszter: a kormányszóvivő éles iróniával és vizuális kontraszttal vágott vissza Magyar Péternek. A felvételen egymás mellé került Orbán Viktor határozott nemzetközi fellépése és Magyar Péter elhíresült, „nadrágfoltos” utcai jelenete. Vitályos Eszter üzenete egyértelmű: miközben a miniszterelnök a világpolitika színpadán mozog magabiztosan, az ellenzéki politikus körül csak a botrányok és a kellemetlen pillanatok sorakoznak. A kormányszóvivő szerint az amerikaiak is pontosan tudják, ki a biztos választás április 12-én.
Míg Magyar Péter tegnapi nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok elengedte Orbán Viktor kezét, a valóság és Vitályos Eszter legfrissebb videója egészen mást mutat. Miközben a Tisza Párt elnöke vizionált, JD Vance amerikai alelnök Budapestre érkezve barátként és szövetségesként üdvözölte a magyar miniszterelnököt. A kormányszóvivő válaszul egy ironikus videóval emlékeztette a közvéleményt: nem mindegy, hogy valakit a világhatalom képviselői fognak karon, vagy saját botrányai miatt marad magára az utcán.
A „nadrágfoltos” jelenet és az alelnöki vizit kontrasztja élesebb üzenet minden politikai elemzésnél.