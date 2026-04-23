Kiderült, mennyit keres a tiszás rapper a botrányos pólókon

A Tisza Párt rappere, Baranyai Dániel a Hősök terei obszcén botránya után bocsánatot kért, majd azonnal elindította a herés pólók exkluzív droppját.
A Hősök tere szakrális csendjét megtörő obszcén produkció után a megbánás tiszavirág életűnek bizonyult. Baranyai Dániel a Szeretetország nevében elkövetett botrányát egy 12 500 forintos herés póló árusításával váltotta készpénzre.
Ez a provokációból eredő üzleti modell rávilágít, hogy a normalitás határai és a politikai hergelés között már nincs közös minimum.