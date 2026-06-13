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Képes lesz megújulásra a választási vereséget szenvedett egykori kormánypárt?

Mostani műsorunk egyik fő küldetése, hogy megfejtsük, képes lesz-e a megújulásra a Fidesz, hiszen ma tartotta kongresszusát a korábbi választási vereséget szenvedett egykori kormánypárt.

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Vendégek:
Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója 
Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője 
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője 
Varga Etele közgazdász-szociológus 

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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