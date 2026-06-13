Képes lesz megújulásra a választási vereséget szenvedett egykori kormánypárt?

Mostani műsorunk egyik fő küldetése, hogy megfejtsük, képes lesz-e a megújulásra a Fidesz, hiszen ma tartotta kongresszusát a korábbi választási vereséget szenvedett egykori kormánypárt.