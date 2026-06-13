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Bóka János: A kamatstop eltörlése csak a bankok érdekeit szolgálná

Havi nyolc-tízezer forinttal többet kell majd fizetnie az érintett családoknak, ha kormány eltörli a kamatstopot - erről Bóka János beszélt. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kamatstop megszüntetésével a kormány csak a bankoknak akar kedvezni.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Jirapong Manustrong
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Magyar Péter egyetlen szót sem ejtett csütörtöki tájékoztatón arról, hogy a kormány szeptember 30-án megszünteti a jelzáloghitelek jelenlegi feltételek mellett fennálló kamatstopját. Mindez csupán a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás-tervezetéből derült ki. Deák Dániel szerint Magyar Péter szándékosan hallgat.

Sokaknak kellene jóval többet fizetnie, ugyanis a kamatstop eltörlése mintegy 216 ezer lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződést érinthet - mondta Bóka János. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kamatstop megszüntetése teljesen indokolatlan.

 

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