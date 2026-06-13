Bóka János: A kamatstop eltörlése csak a bankok érdekeit szolgálná

Magyar Péter egyetlen szót sem ejtett csütörtöki tájékoztatón arról, hogy a kormány szeptember 30-án megszünteti a jelzáloghitelek jelenlegi feltételek mellett fennálló kamatstopját. Mindez csupán a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás-tervezetéből derült ki. Deák Dániel szerint Magyar Péter szándékosan hallgat.

Sokaknak kellene jóval többet fizetnie, ugyanis a kamatstop eltörlése mintegy 216 ezer lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződést érinthet - mondta Bóka János. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kamatstop megszüntetése teljesen indokolatlan.