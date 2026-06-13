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A balatoni turizmus kihívásokkal nézhet szembe az idei nyári szezonban

Kihívásokkal nézhet szembe a nyári szezonban a balatoni turizmus a forint erősödése miatt. A külföldieknek így drágább a nyaralás, a belföldi vendégek pedig az erős forint miatt a korábbiaknál jobb ár-érték aránnyal találkozhatnak külföldön. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a magyar turisztikai ágazat felkészült a kihívásokra.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: andras_csontos
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A forint erősödése látványosan javítja a külföldi utazások ár-érték arányát, amit a magyarok közül többen igyekeznek kihasználni. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama ugyanis a 352-es szint alá került a pénteki kereskedésben. Legutóbb 2021 szeptemberében volt ennyire erős a forint.

A változást a külföldi turisták is észrevették, de a vélemények itt már megosztóak. Néhányan úgy vélik, még így is megéri Magyarországra látogatni, más turisták azonban megérezték a pénztárcájukon a forint erősödését.  A turisztikai szakértő szerint azonban nem minden külföldi vendéget fog elriasztani a forint erősödése attól, hogy Magyarországra utazzon.  

Fekete Tamás arról beszélt, hogy a balatoni turizmus nagyobb kihívásokkal nézhet szembe az idei nyári szezonban, éppen ezért igyekeznek magasabb színvonalú ellátást biztosítani. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azonban abban bízik, hogy a Balaton továbbra is a legkedveltebb úticélnak bizonyul majd a külföldi és belföldi turisták számára Magyarországon. 

 

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