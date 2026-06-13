A balatoni turizmus kihívásokkal nézhet szembe az idei nyári szezonban

A forint erősödése látványosan javítja a külföldi utazások ár-érték arányát, amit a magyarok közül többen igyekeznek kihasználni. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama ugyanis a 352-es szint alá került a pénteki kereskedésben. Legutóbb 2021 szeptemberében volt ennyire erős a forint.

A változást a külföldi turisták is észrevették, de a vélemények itt már megosztóak. Néhányan úgy vélik, még így is megéri Magyarországra látogatni, más turisták azonban megérezték a pénztárcájukon a forint erősödését. A turisztikai szakértő szerint azonban nem minden külföldi vendéget fog elriasztani a forint erősödése attól, hogy Magyarországra utazzon.

Fekete Tamás arról beszélt, hogy a balatoni turizmus nagyobb kihívásokkal nézhet szembe az idei nyári szezonban, éppen ezért igyekeznek magasabb színvonalú ellátást biztosítani. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azonban abban bízik, hogy a Balaton továbbra is a legkedveltebb úticélnak bizonyul majd a külföldi és belföldi turisták számára Magyarországon.