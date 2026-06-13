A migrációs paktum végrehajtásához több országban jogi és technikai hiányosság van

Bár a migrációs paktum több helyen szigorítást, egyszerűsítést, gyorsítást tartalmaz, ugyanakkor elsősorban nem megállítani akarja a migrációt, hanem kezelni azt, illetve legalizálni. Ez egy egységes szabályrendszer, ami az Európai Unió mind a 27 tagállamára vonatkozik, ám még az Európai Bizottság közlése szerint sem állnak a tagállamok 100%-osan készen a paktum teljes körű bevezetésére.

Magyarország eddig egyáltalán nem nyújtott be megvalósítási tervet, mivel az előző kormány elutasította a migrációs paktum végrehajtását.

A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből.