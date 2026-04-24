Vitézy Dávid is miniszteri széket kap az új kormányban

Vitézy Dávid az Orbán-kormány közlekedési államtitkáraként büszkélkedett az új összekötő vasúti híd átadásával még 2022-ben. A szakember azóta nagy utat járt be a politikai életben, ugyanis két évvel később már a főpolgármesteri címért szállt ringbe.

Később a Fidesz-KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra vissza is lépett a javára, és azt kérte, hogy Vitézyt támogassák a 2024-es voksoláson. A két évvel ezelőtti választáson végül 41 szavazattal alulmaradt Karácsony Gergellyel szemben.

Magyar Péter a 2024-es kampányban még a "Fidesz hekkjének" nevezte, de a pártelnök később sem hagyott fel Vitézy Dávid kritizálásával. Azóta azonban úgy tűnik, sok víz lefolyt a Tiszán, ugyanis Magyar Péter pénteken bejelentette: Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, aki pedig csakugyan közösségi oldalán közölte, hogy elfogadta a felkérést, amit megtisztelőnek nevezett.