Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert a Diákhitel Központnál kötött szerződések miatt

A politikai megtisztulást hirdető Magyar Péter múltja bekopogott az ajtón. Budai Gyula feljelentést tett, miután kiderült: a Tisza Párt elnöke a Diákhitel Központ élén maga is szorgalmasan szignózta a túlárazott szerződéseket 1,1 milliárd forint értékben.

Bár Magyar azzal védekezik, hogy épp ez elől menekült el, a tintafoltok a papíron makacs dolgok. A hűvös tények azt mutatják: a rendszerbontó forradalmár egykor nagyon is otthonosan mozgott a milliárdos kassza környékén.