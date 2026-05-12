Éjszakába nyúlóan járták be a Karmelita kolostort és Rogán Antal korábbi irodáját a tiszás politikusok

Az újdonsült miniszterelnök éjszakába nyúlóan járta be miniszter társaival az egykori kolostort és a közeli minisztériumot. A tiszás pártelnök gúnyt és iróniát nem mellőzve mutatta be az épületek berendezését, felszerelését, és egykori minisztereit. Érdekes, hogy Magyar Péter éppen egy szivarszoba meglétét nehezményezte, hiszen emlékezetes, hogy honvédelmi miniszter-jelöltje sem vetette meg korábban a közpénzből finanszírozott luxust.