Almás pitével és kakaspörkölttel vitték el Magyarország ízeit a pápa szegényeinek

Magyar ételkülönlegességekkel lepték meg a pápa szegényeit. A Hungarikum programiroda jóvoltából, idén a kakaspörköltet és az almás pitét kóstolhatták meg a Vatikán körül élő szegények. Magyarország szentszéki nagykövetsége együttműködésével került sor a szeretetvacsorára.

A Vatikán tőszomszédságában helyezkedik el a Szent Egyed közösség menhelye, ahol a pápa szegényeinek éjszakai szállást és vacsorát biztosítanak. A Hungarikum Programiroda jóvoltából ünnepi vacsorával vendégelték meg az otthon lakóit. Az alapanyagot kivétel nélkül kiváló minőségű magyar termékek, amelyek a magyar konyha különlegességei. Idén a kakas pörköltet és a nokedlit kóstolhatták meg tejföllel, illetve mézes, almás pite volt a desszert. Először tavaly a Szentév programjain keretében érkezett a Hungarikum Programiroda a Vatikánba, és örömmel tértek vissza idén is a pápa szegényeihez.

