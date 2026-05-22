A kék mélység csapdája: búvárok haltak meg a Maldív-szigeteken

A Maldív-szigetek neve a tökéletes nyaralás ígéretét hordozza. Pár napja azonban egy súlyos tragédia árnyékolta be ezt a képet. Öt olasz búvár vesztette életét, egy veszélyes víz alatti barlangrendszerben.

Maldív-szigetek évente mintegy két és fél millió turistát vonz. A legtöbb ember számára paradicsomi környezetet, fehér homokot és türkizkék lagúnákat idéz, de a világ egyik legkockázatosabb búvárterepe is itt található.

Az Indiai-óceánban fekvő Vaavu-atollnál öt olasz búvár vesztette életét, miután egy 50–60 méter mélyen húzódó víz alatti barlangrendszerben merültek. A csoport tapasztalt szakemberekből állt. A Genovai Egyetem kutatói és egy búvároktató vett részt az expedícióban.

Május 14-én indultak a Devana Kandu barlangjainak feltérképezésére. Miután nem tértek vissza, a kísérőhajó riasztotta a hatóságokat. A Maldív Nemzetvédelmi Erők azonnal keresést indítottak, amelyet azonban a viharos időjárás nehezített.



Az első holttestet, a búvároktató maradványait május 15-én találták meg 60 méteren, a barlang egyik üregében ((GRAFIKA)). A keresés ezt követően napokig tartott, és nemzetközi segítséget igényelt. Finn speciális barlangi búvárok is csatlakoztak a mentéshez.