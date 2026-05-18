Katkó Andrea: Hatalmas csodaként éljük meg a felajánlást

A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon az, amelynek az Orbán-kormány leköszönő miniszterei ajánlották fel végkielégítésüket.

Ugyanakkor a Tisza-kormány átvizsgálja a gyermekotthon a működését - jelentette be a miniszterelnök a hétfői kormányülés után. Magyar Péter elmondta, hogy mivel nagy összegű pénz mozgásáról van szó, felülvizsgálják az intézmény működését, mert bűncselekmény gyanúja is felvetődhet.