Katkó Andrea: Hatalmas csodaként éljük meg a felajánlást

A gyermekek ellátására és a gyermekotthon bővítésére költenék a Fidesz-kormány leköszönő miniszterei által felajánlott pénzt - mondta az intézmény igazgatója.
A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon az, amelynek az Orbán-kormány leköszönő miniszterei ajánlották fel végkielégítésüket.
Ugyanakkor a Tisza-kormány átvizsgálja a gyermekotthon a működését - jelentette be a miniszterelnök a hétfői kormányülés után. Magyar Péter elmondta, hogy mivel nagy összegű pénz mozgásáról van szó, felülvizsgálják az intézmény működését, mert bűncselekmény gyanúja is felvetődhet.