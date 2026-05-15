Kárpátaljai támadás: Rogán Antal politikai értékelést adott a helyzetről

A Kárpátalját ért támadás azt igazolja, hogy nem voltak túlzóak a háború veszélyeire figyelmeztető plakátok - jelentette ki Rogán Antal. A volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rámutatott: az Orbán-kormány idején sosem érte csapás a magyar lakta területeket.

A szerdai támadásokat követően a Tisza kabinet külügyminisztere bekérette az orosz nagykövetet. Orbán Anita elmondta: nemtetszésének adott hangot az incidenssel kapcsolatban. Arról azonban már nem számolt be a tárcavezető, hogy erre mi volt az oroszok válasza.

