Lezajlott a kormányzati átadás-átvétel - Magyar Péter tájékoztatója

A kormányzati átadás-átvétel olyan lett az új hatalom kezében, mint egy olcsó stand-up műsor. Magyar Péter a DVD-ken élcelődve próbálta leplezni az igazi botrányt: a jogállami keretek felrúgása máris elkezdődött.

Az új kormányfő önkényesen döntött a leköszönő vezetők végkielégítésének sorsáról, mintha a törvények rá nem vonatkoznának. Ez a kamaszos dac a hatalomban és a pénzek gátlástalan visszatartása mutatja: a Tisza-kormány a jog helyett a bosszú nyelvét beszéli.