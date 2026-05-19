Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumainak egy részét

Az iratokat a kormány.hu oldalon tették közzé az érzékeny adatokat kitakarva. Egy 2024 februárjában készült minisztériumi feljegyzés szerint a szokásos szolgálati úttól Ferenc pápa látogatására hivatkozva tértek el.

Nem hangzott el új információ a kegyelmi ügyről a miniszterelnök sajtótájékoztatóján - így reagált Fidesz-frakció közleményük szerint. Hangsúlyozták, hogy a kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek, felháborodásukat pedig jól mutatja, hogy egyetértettek az érintettek, azaz Novák Katalin és Varga Judit lemondásával.

Ha lobbiztak is K. Endre kegyelmi ügyében, azt nem az Igazságügyi Minisztériumban tették - reagált Répássy Róbert a Telexnek. Az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkára azt mondta, hogy a kegyelmi főosztály eredetileg nem véletlenül NEM javasolta a kérvény előterjesztését. Hozzátette, hogy a köztársasági elnök nem köteles indokolni a kegyelmi döntéseit, K. Endre esetében sem tett így, ezért az egykori államtitkár szerint írásos indoklás nincs a még nyilvánosságra nem hozott dokumentumok között sem.

Közben Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy Sándor-palotában megtalálható dokumentumait a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. Az államfő hivatala úgy reagált: a Sándor-palota átadja a kegyelmi ügyben született iratokat, ha hivatalos megkeresés érkezik a kormánytól.