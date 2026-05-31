Miért titkosak az uniós pénzek feltételei? Elemző is aggályokat fogalmazott meg

Még egy baloldali elemző is aggasztónak tartja, hogy nem lehet tudni, milyen feltételeket támasztottak az uniós pénzek kifizetésének.

Nagy Attila Tibor szerint ezek a követelmények majd csak a magyar jogszabályok átalakításakor derülnek ki. Az Európai Uniós Ügyekért felelős egykori miniszter pedig hangsúlyozta: ezen elvárások teljesítése veszélybe sodorhatják Magyarországot és a haza szuverenitását is.

Magyar Péter már tavaly ősszel arról beszélt, hogy le kell mondani egy kis szuverenitásról, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat.

A Fidesz pedig közleményében szólította fel a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt. A volt Európai Uniós Ügyekért felelős miniszter elmondta: fontos lenne ezeket tudni, mert vannak olyan követelései Brüsszelnek, amelyek veszélybe sodornák Magyarországot és annak szuverenitását is.

A téma kapcsán kapcsoltunk Szalai Piroskához, a Fidesz országgyűlési képviselőjéhez.