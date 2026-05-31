Kiderült, hány embert kellett ellátni a budapesti BL-döntőn

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a budapesti BL-döntő - közölte a BRFK

A zavartalan fociünnep érdekében a rendőrség 4000 járőrrel biztosította a helyszíneket és a főváros nyugalmát.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap azt is közölte, hogy komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a Bajnokok-Ligája döntőjének lebonyolítása. A rendőröknek összesen 13, egyedi jogsértés miatt kellett intézkedniük, melyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő.



Készenlétben voltak a mentők is, 62 mentőegység 200 munkatársa látott el szolgálatot a döntő ideje alatt, 91 embert kellett ellátniuk, és ebből huszonöten szorultak kórházi ellátásra.