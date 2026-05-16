Orbán Viktor: A küldetésem sem változott, mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgoztam

Csermely Péter többek között ezekről kérdezte Orbán Viktort az interjúban:

Elnök úr, önnek nem ismeretlen az ellenzéki lét, volt benne része bőven. De persze nem mostanában. Jönnek elő az emlékek?

A választási vereségek nem egyformák. Ez a mostani nemcsak a Holdról, hanem a Naprendszer bármely tetszőleges pontjáról látszik. Ön nem vette át a parlamenti mandátumát, és meghirdette, hogy a nemzeti oldalt egy mozgalom formájában is újra kell szervezni. Ez utóbbi mit jelent?

Gondolja, hogy meg kell védeni a vívmányaikat? Az új kormány azt ígérte, hogy mindent, ami jó, megtart. Az elmúlt 16 évet a korrupció 16 évének nevezik, de azt mondják: jó volt benne a családpolitika, a migráció elleni fellépés és a rezsicsökkentés, így ezeket megtartják, sőt továbbviszik.

Az új pénzügyminiszter azt is mondta, hogy kivezeti a különadókat. Milyen forrásokat látnak mindehhez?

Orbán Viktor az interjú egy pontján így fogalmazott:

"Politikai veteránként mondhatom: minden választási vereség más. Most, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás. Erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után. Most a mindenki által elismert nemzeti vívmányokat kell megvédeni. A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie."