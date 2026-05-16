Orbán Viktor: A küldetésem sem változott, mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgoztam

A Fidesz elnöke nagyinterjút adott a Magyar Nemzetnek, melyben többek között a választási vereség utáni lelkiállapotról, a nemzeti-keresztény oldal egybenmaradásáról és a jövőbeni feladatokról beszélt.
Csermely Péter többek között ezekről kérdezte Orbán Viktort az interjúban:
Orbán Viktor az interjú egy pontján így fogalmazott:
"Politikai veteránként mondhatom: minden választási vereség más. Most, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás. Erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után. Most a mindenki által elismert nemzeti vívmányokat kell megvédeni. A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie."