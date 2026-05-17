Össztűz alatt Magyar Péter agresszív stílusa

Nem csillapodnak a politikai indulatok a választások után: Gulyás Gergely és a külföldi sajtó is élesen bírálja Magyar Péter kampány utáni retorikáját. A Fidesz frakcióvezetője a HírTV-nek figyelmeztetett, hogy a Tisza Pártnak szembesülnie kell a választási eredménnyel, és a „brutális nyelvezet” helyett a békés kormányzásra kellene koncentrálnia, mivel a kollektív bűnösség elvének emlegetése kifejezetten káros.
Ezzel párhuzamosan a svájci Weltwoche is rendkívül veszélyesnek nevezte a politikus megnyilvánulásait; a lap szerint Magyar Péter úgy beszél, mint egy diktátor, és a megbékélés helyett egy szégyenletes politikai vendettát folytat, miközben az országnak a meggyengült gazdaság talpra állítására lenne szüksége.