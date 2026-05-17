Váratlan szövetség? Erre a lépésre kényszerítheti Kínát a Perzsa-öböl válsága

A Perzsa-öböl környékének instabilitása olyan kényszerpályára állíthatja Kínát, amely alapjaiban rendezheti át az eddigi geopolitikai erőviszonyokat. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint a HírTV Láncreakció című műsorában rávágott: amennyiben a térség problematikussá válik Peking számára, a kínai vezetés kénytelen lesz olyan piacok felé fordulni, mint Venezuela vagy közvetlenül az Egyesült Államok.
Bár történelmileg az amerikai kőolajimport nem számított jelentős forrásnak Kína számára, a szakértő szerint az orosz energiaforrások korlátozott kapacitása miatt rövid távon Peking mégis az USA által dominált piacok felé fanyalodhat.
