„Demokrácia soha nem is létezett!” – Megrázó igazságokat mondtak ki a Háttérkép stúdiójában, amelyekről a média mélyen hallgat

A Háttérkép legutóbbi adásában Boros Imre és Bogár László közgazdászok kendőzetlen őszinteséggel mutattak rá a nyers valóságra: a humanizmus és a jogállamiság álcája mögött valójában oligarchikus érdekcsoportok döntenek a sorsunkról. Miközben a világot újra felosztják, Európa dühöngő eszközzé válik, Magyarország pedig a legrosszabb pillanatban ugrott fel a szakadék felé száguldó vonatra. Vajon időben észrevesszük a veszélyt, vagy végleg elnyel minket a globális káosz?