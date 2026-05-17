„Ezek nem lehetnek koncepciós eljárások” – Gulyás Gergely a Bayer show-ban

A jogi kultúra alapjait és a politikai hatalom korlátait hangsúlyozta Gulyás Gergely a HírTV Bayer show című műsorában. A Fidesz frakcióvezetője Bayer Zsolt vendégeként kifejtette: bár a korrupciónak és a tisztességtelenségnek nincs helye, a túloldalról érkező, az államszervezet megbontására irányuló „igazságtételi törekvések” valójában a legitimitást ássák alá.
A politikus szerint Magyarországnak van egy szilárd jogi kultúrája, így nem kell tartani a koncepciós eljárások visszatérésétől – annak legalábbis biztosan nincs félnivalója, aki az elmúlt tizenhat évben tisztességesen végezte a munkáját.