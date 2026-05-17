Kőkemény kritika a képernyőn a Karmelita megnyitásáról

A Karmelita kolostor nagyközönség előtti megnyitásával és az új kormányzati struktúrával a Magyar Péter-vezette kabinet csupán a figyelmet igyekszik elterelni a közelgő húsbavágó döntésekről – hangzott el a HírTV Vezércikk című műsorában. A stúdióban megszólalók szerint a volt miniszterelnökségi épület látogathatóvá tétele egy jól ismert szimbólumpolitikai és kommunikációs fogás, amely kísértetiesen emlékeztet a korábbi mexikói baloldali populista elnök módszereire, ahol a hivatalos állami rezidenciát szintén a korábbi elitek „luxusának” bemutatására használták fel.
Lajkó Fanni elemző rámutatott, hogy a teátrális gesztusok mögött sokkal súlyosabb strukturális átalakítások húzódnak meg: az új statútumrendelet értelmében ugyanis korábbi kulcsminisztériumok feladatai összpontosulnak egy kézben. Szűcs Gábor a bizottsági meghallgatásokon tapasztaltak alapján egyenesen a rendszerváltás óta példátlan gyűlöletbeszédet emlegetett, míg Kacsoh Dániel újságíró arra figyelmeztetett: a közösségi médiában jól terjedő politikai díszletekkel az új vezetés csak addig próbálja kitölteni az időt, amíg el nem jön az „igazság pillanata”, amikor a lakosság számára is fájdalmas kormányzati döntéseket kell majd meghozni
