Kétszázmilliárd eurós ítélet született az oroszok javára

Orosz győzelem a moszkvai bíróságon: Végrehajtják-e az Euroclear elleni ítéletet?

Az Orosz Központi Bank által indított perben hozott döntés alapját az EU-ban zárolt, mintegy 180 milliárd eurós orosz valutatartalék, valamint annak hozamai képezik. Bár a moszkvai testület helyt adott a keresetnek, az ítélet gyakorlati végrehajtása erősen kétséges, hiszen az Európai Unió várhatóan nem ismeri el az agresszornak minősített Oroszország bírósági döntéseit.