Reggeli szócsata, esti ítélet – így dőlt el Havasi Bertalan sorsa

Szombat délelőtt összeszóalakozott, este pedig már azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter – derült ki a Magyar Közlöny frissen megjelent számából.

Az újdonsült miniszterelnököt szemmel láthatóan feszélyezte  az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár jelenléte az épületben, akit biztonsági őrökkel akart kivezettetni a minisztériumból, aminek nevét Magyar Péter is eltévesztette. 

A pengeváltásról

„A gatyámnál fogva kilógathatsz a zászlórúdra” – ezzel a feszült felütéssel indult Havasi Bertalan és Magyar Péter szombat délelőtti rendkívüli találkozása a Karmelita tetőteraszán, amely alig néhány órával később a veterán sajtófőnök azonnali kirúgásához vezetett. 

Az új miniszterelnök épületbejárásán rögzített, kamerák előtti szócsata gyorsan személyeskedésbe és a végkielégítések feletti vitába torkollott, ami után Magyar Péter már a helyszínen távozásra szólította fel a helyettes államtitkárt. A politikai adok-kapok az esti órákban a Magyar Közlönyben csúcsosodott ki, de a történetnek ezzel nincs vége: a bírósággal fenyegetőző Havasi és a kifizetéseket megtagadó új kormányfő vitája várhatóan a jogi utakon folytatódik.

 

 

