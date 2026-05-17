Reggeli szócsata, esti ítélet – így dőlt el Havasi Bertalan sorsa

Az újdonsült miniszterelnököt szemmel láthatóan feszélyezte az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár jelenléte az épületben, akit biztonsági őrökkel akart kivezettetni a minisztériumból, aminek nevét Magyar Péter is eltévesztette.

A pengeváltásról

„A gatyámnál fogva kilógathatsz a zászlórúdra” – ezzel a feszült felütéssel indult Havasi Bertalan és Magyar Péter szombat délelőtti rendkívüli találkozása a Karmelita tetőteraszán, amely alig néhány órával később a veterán sajtófőnök azonnali kirúgásához vezetett.

Az új miniszterelnök épületbejárásán rögzített, kamerák előtti szócsata gyorsan személyeskedésbe és a végkielégítések feletti vitába torkollott, ami után Magyar Péter már a helyszínen távozásra szólította fel a helyettes államtitkárt. A politikai adok-kapok az esti órákban a Magyar Közlönyben csúcsosodott ki, de a történetnek ezzel nincs vége: a bírósággal fenyegetőző Havasi és a kifizetéseket megtagadó új kormányfő vitája várhatóan a jogi utakon folytatódik.